"Давай, до свидания": в Киеве появились растяжки с призывом к Сытнику уйти в отставку, - СМИ [ Редактировать ]
Над рядом столичных автомагистралей в ночь на вторник появились растяжки с изображением директора НАБУ Артема Сытника и текстом "Давай, до свидания". Фотографии начали выкладывать пользователи соцсетей, пишет издание "Капитал".
Кто именно стоит за размещением плакатов против Артема Сытника – неизвестно. Возможно, появление растяжек связано с завтрашней датой. 16 декабря истекает трехмесячный срок, который Конституционный суд дал на урегулирование ситуации вокруг НАБУ и его директора.
Напомним, что в августе назначение Артема Сытника было признано неконституционным. Тем не менее, директор НАБУ отказался уйти в отставку и продолжает исполнять обязанности.
19 ноября президент Владимир Зеленский заверил послов G7, что гарантирует сохранение должности директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником, несмотря на решение Конституционного суда.
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