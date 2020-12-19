Голливудский актер Дольф Лундгрен снова женился. Об этом сообщает Page Six. Избранницей 63-летней звезды боевиков стала 24-летняя Эмме Крокдал.

Бракосочетание прошло тайно, но на днях папарацци сфотографировали Лундгрена в Лос-Анджелесе с обручальным кольцом на безымянном пальце левой руки.

Как выяснилось, избранницей шведского актера стала уроженка Норвегии Эмма Крокдал, эмигрировавшая в США. Она работает фитнес-инструктором в одном из спортивных клубов Лос-Анджелеса и была личным тренером Лундгрена.

До свадьбы пара встречалась пять месяцев, а о помолвке объявила летом этого года. Влюбленные обручились в Швеции.

Для Лундгрена это уже второй брак, в 1994 году он женился на Аннет Квиберг. В 2011 году - развелся, у них есть двое детей.

Примечательно, что новая миссис Лундгрен - Эмма Крокдал - ровесница старшей дочери актера Иды.

Дольф Лундгрен был чемпионом Швеции и капитаном национальной сборной по карате, а в 1980-м победил на открытом чемпионате Великобритании. Одновременно он учился в университете по специальности "химическое машиностроение", но в итоге стал телохранителем певицы Грейс Джонс.

Он прославился в 1985 году, исполнив роль советского боксера Ивана Драго в четвертой части "Рокки", где его партнером по фильму был Сильвестер Сталлоне.

Мускулистый швед, владеющий боевыми искусствами, снялся более чем в полсотни картинах. Самые известные - "Универсальный солдат", "Разборка в Маленьком Токио", "Дерево Джошуа", "Каратель", "Джонни-мнемоник" и трилогия "Неудержимые".

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