Поява нового штаму коронавірусу негативно вплинула на ситуацію на біржах. Зокрема, ціна на нафту впала на 5 відсотків через можливе зниження попиту. Вартість північноморської марки Брент склала трохи менше 50 доларів за барель, американської WTI - 46,7 долара.

Як відзначають аналітики, на коливання також вплинули й інші чинники: затягування переговорів щодо торговельної угоди після Брекзиту, а напередодні Британія та ЄС знову перетнули черговий дедлайн, збільшення числа бурових установок для видобутку сировини, а також наміри інвесторів скоригувати позиції перед новорічними святами.