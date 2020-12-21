Новий штам COVID-19 негативно вплинув на ситуацію на біржах [ Редактировать ]
Поява нового штаму коронавірусу негативно вплинула на ситуацію на біржах. Зокрема, ціна на нафту впала на 5 відсотків через можливе зниження попиту. Вартість північноморської марки Брент склала трохи менше 50 доларів за барель, американської WTI - 46,7 долара.
Як відзначають аналітики, на коливання також вплинули й інші чинники: затягування переговорів щодо торговельної угоди після Брекзиту, а напередодні Британія та ЄС знову перетнули черговий дедлайн, збільшення числа бурових установок для видобутку сировини, а також наміри інвесторів скоригувати позиції перед новорічними святами.
по теме
Заседание состоится в полдень
Запрет начнет действовать с понедельника 21 декабря
Британія готується до остаточного виходу з Євросоюзу. Які виклики можуть постати перед країною після 31 грудня?
Чому одні європейські країни посилюють карантин, а інші, навпаки, пом'якшують?
Попереду лише Італія, Німеччина та Велика Британія