МОЗ готує план вакцинації України [ Редактировать ]
У ресторанах і кав'ярнях зростає ризик підхопити коронавірус, саме тому їм заборонили працювати. Так укотре пояснив логіку січневого локдауну міністр охорони здоров'я. Сьогодні він дав інтерв'ю кільком телеканалам, зокрема й нашому.
За словами Максима Степанова, Кабмін зробив усе можливе, аби дати підприємцям заробити - у грудні. І заздалегідь попередили про нові обмеження, щоб люди могли підготуватися.
А в Мінохоронздоров'я у цей час готуватимуться до закупівлі протиковідної сироватки. Там уже розробили п'ятирівнену програму щеплень, і за два роки планують вакцинувати половину населення України. Але все залежатиме від того, коли Україна отримає препарат. Адже міністр каже, що грошей з бюджету виділили мало трохи більше як два з половиною мільярди за необхідних 15. Тож у МОЗ шукатимуть додаткове фінансування.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Ми забезпечимо відповідною вакциною в 2021 на початку 2022 року виходячи з наших етапів вакцинування, зараз стратегія, щоб ми забезпечили усіх бажаючих українців, які входять на перших етапах до груп ризику або за професійними групами ризику, або за медичними показниками по віку.
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