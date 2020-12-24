У ресторанах і кав'ярнях зростає ризик підхопити коронавірус, саме тому їм заборонили працювати. Так укотре пояснив логіку січневого локдауну міністр охорони здоров'я. Сьогодні він дав інтерв'ю кільком телеканалам, зокрема й нашому.

За словами Максима Степанова, Кабмін зробив усе можливе, аби дати підприємцям заробити - у грудні. І заздалегідь попередили про нові обмеження, щоб люди могли підготуватися.

А в Мінохоронздоров'я у цей час готуватимуться до закупівлі протиковідної сироватки. Там уже розробили п'ятирівнену програму щеплень, і за два роки планують вакцинувати половину населення України. Але все залежатиме від того, коли Україна отримає препарат. Адже міністр каже, що грошей з бюджету виділили мало трохи більше як два з половиною мільярди за необхідних 15. Тож у МОЗ шукатимуть додаткове фінансування.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: