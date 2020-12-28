Київ тримає коронавірусну першість України [ Редактировать ]
Понад шість тисяч українців інфікувалися минулої доби коронавірусом. З них більш як півтори тисячі - ушпиталили. Одужали майже шість із половиною тисяч людей. Померли 72 пацієнти.
Київ знову тримає першість за кількістю добового приросту хворих. В антирейтингу також Дніпропетровщина, Одещина, Запоріжжя та Миколаївщина. Загальна кількість інфікованих коронавірусом від початку епідемії вже перевищила мільйон.
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