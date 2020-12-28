Перші щеплення зробили в Німеччині, Франції, Австрії, Італії, Іспанії та ще низці європейських країн

Масова вакцинація в ЄС стартувала напередодні. Перші щеплення зробили в Німеччині, Франції, Австрії, Італії, Іспанії та ще низці європейських країн.

Натомість посол США в Росії, де також проводять імунізацію, відмовився вакцинуватися проти COVID-19 російським препаратом "Спутнік-V".

Про це повідомили в прес-службі американської дипмісії. Джон Салліван заявив - не хотів би витрачати сироватку, призначену для громадян Росії.

І нагадав, що Сполучені Штати вже мають дві схвалені вакцини, які активно використовують в боротьбі проти коронавірусу.