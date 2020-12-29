2020 год оказался потерянным для нашей страны не только из-за эпидемии и ее последствий, но и из-за того, что власть откладывает решение ключевых проблем страны на неопределенный срок. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин, комментируя итоги уходящего года.

"Этот год не оправдал ни одного из ожиданий общества - ни в политике, ни в экономике, ни в социальной сфере. Все главные проблемы Украины остались точно такими же, как и год назад, или еще более усугубились. И дело не только в эпидемии: нет продвижения и в тех вопросах, которые от локдаунов не зависели. Страна находится внутри замкнутого круга проблем: война - отсутствие инвестиций - кризис экономики - наращивание долгов - социальный кризис. И все это из 2020 года переносится в 2021-й", - считает политик.

Он напомнил, что год назад у общества были большие ожидания, связанные с итогами парижского саммита лидеров "Нормандской четверки". Но реализовано было только устойчивое перемирие, потенциал которого подходит к концу.

"Отсутствие прогресса в мирном процессе сказывается на всем. За 10 месяцев 2020 года приток прямых иностранных инвестиций сократился в 20 раз - с 4,5 млрд до 221 млн долларов. Инвесторы уходят, потому что перестают верить в возможность прекращения войны при нынешней власти", - отметил Сергей Левочкин.

Политик считает, что власть также упустила возможности реализации индустриального и транзитного потенциала страны:

"Обходные газопроводы строят и на севере, и на юге. Продолжается деиндустриализация экономики из-за того, что так и не была выработана продуманная промышленная политика", - объяснил Сергей Левочкин.

По его словам, отсутствие иностранных инвестиций усугубляется тем, что и государственная поддержка экономики практически отсутствует.

"Власть осознала необходимость кредитования бизнеса, но программа "5-7-9" осталась в значительной степени декларативной, так как банковский сектор все еще не заинтересован в таком кредитовании. В то же время программы прямой государственной помощи реальному сектору экономики нет, как нет и эффективных шагов по продвижению украинской продукции на иностранные рынки", - заявил народный депутат.

"Результат всего этого - это то, что в бюджете-2021 на погашение и обслуживание госдолга направляется сумма, превышающая половину доходов госбюджета, из-за чего все социальные статьи занижаются. И если мы потеряем 2021 год так же, как потеряли 2020-й и предыдущие пять лет, то спустя год ситуация будет еще хуже. И так далее. Власти необходимо понять, что "красные линии" существуют не там, где она их рисует: единственная красная линия - это линия нищеты государства и его граждан, и она уже пересечена. Поэтому для всех нас важно, чтобы 2021-й не стал еще одним потерянным годом, чтобы он все-таки, вопреки всем прогнозам, стал годом прорыва в вопросах мира и экономики. Предпосылки для этого есть, нужна лишь политическая воля для реализации", - резюмировал Сергей Левочкин.