Монета - як подяка тим, хто на передовій проти COVID-19

Монета - як подяка тим, хто на передовій проти COVID-19. Італійський монетний двір викарбував нові 2 євро. На монеті зображені лікарі, чоловік і жінка, у масках. А над ними слово - "дякую".

У такому дизайні виготовлять 3 мільйони монет. У продажу вони з'являться вже у травні цього року. Нагадаю, Італія стала першою європейською країною, яку вразив COVID-19.