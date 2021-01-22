Італійський монетний двір викарбував подяку медикам [ Редактировать ]
Монета - як подяка тим, хто на передовій проти COVID-19. Італійський монетний двір викарбував нові 2 євро. На монеті зображені лікарі, чоловік і жінка, у масках. А над ними слово - "дякую".
У такому дизайні виготовлять 3 мільйони монет. У продажу вони з'являться вже у травні цього року. Нагадаю, Італія стала першою європейською країною, яку вразив COVID-19.
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