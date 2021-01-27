На Черкащині суд почав розглядати докази у справі замовного вбивства журналіста Василя Сергієнка. Чоловіка, нагадаю, викрали у квітні 2014 року з власного будинку і закатували в лісі.

Ймовірного організатора та п'ятьох виконавців злочину поліція затримала через рік, але згодом судді відпустили їх під домашній арешт. Продовжать мої колеги.

Такими палкими обіймами зустрічають один одного обвинувачені у викрадені та вбивстві журналіста-майданівця Василя Сергієнка. Ще недавно більшість із них була в СІЗО, але ухвалою Городищенського суду п'ятеро з них - під домашнім арештом, ще один - дав особисте зобов'язання. Тут, у залі засідань, підсудні поводяться, немов удома. Щоправда, присутності камер - не раді. Адвокат одразу повідомляє це головуючій судді.

На розсуд суду, а також наразі перевірити чи дотримуються журналісти, які сьогодні присутні в судовій залі заборони які ухвалювались судами щодо заборони прямої трансляції судових засідань, а також не відтворення облич моїх підзахисних.

Хоча двоє обвинувачених улітку 2015 камер не уникали. Це оперативні кадри відтворення викрадення Василя Сергієнка з власного будинку в Корсуні-Шевченківськім. Тоді, нещодавно затриманий Віктор Горбенко невимушено й докладно показує і розказує, як і де все відбувалося.

Вы приехали на это место? Да, вот приблизительно где стоит этот автомобиль. Что происходило после этого ? люди вышли из автомобиля и пошли во двор! Вы где находились? За рульом ! Хто именно пошел во двор ? Назовите их еще раз? Андрей, Рома и Валик …валик ? Да !

Окрім відеозапису - в державного обвинувача ще один, письмовий доказ - протокол упізнання. У ньому підсудний упізнає поплічників. Адвокати одразу відмовляються приєднати цей документ до матеріалів справи. Мовляв, ці слідчі дії були проведені без захисника. А сам обвинувачений заявляє про катування правоохоронцями.

Ваша честь, я був закований в кайданки, мене вдарили електрошоком по всьому тілу, пляшкою з водою по голові в якому я статусі я був?

Так само захисники обвинувачених оскаржують щонайменше ще п'ять письмових доказів. Утім судді їх однаково долучають до матеріалів справи. Прокурор Вікторія Дидич запевняє: її головний козир - численні свідки. Їх планують допитати, щойно вивчать документи. Та після того, як Городищенський суд випустив з-під варти обвинувачених, свої показання свідки можуть змінити.

Вікторія Дидич, прокурор прокуратури Черкаської області:

Свідки в межах судового розгляду не допитані, та вважаю, що враховуючи це також можуть тиснути на свідків …щоб вказані особи змінили свої покази.

Сьогоднішнє засідання тривало до вечора, за цей час колегія не дослідила навіть четвертої частини письмових доказів обвинувачення. Завтра в Городищі відбудеться чергове засідання у справі Василя Сергієнка - та на ньому вирішуватимуть, чи продовжувати обвинуваченим чинні запобіжні заходи.