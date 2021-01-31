Росія сьогодні знов мітингує! Вже другий тиждень в країні у неділю збираються на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Акції протесту відбулись у більшості великих міст, не тільки у столиці.

Усі вони не санкціоновані владою, в Росії це справді проблема. Для мітингувальників. Як у нас, коли захочеш і де захочеш, протестувати не дають.

Сьогодні затримали не менше як чотири тисячі протестувальників, у тому числі й дружину Навального Юлію. Серед затриманих також телеведучий Микола Сванідзе та репер Оксімирон. Поліція діє жорстко, є постраждалі. Після минулої неділі у відповідь на протести відкрили 20 кримінальних справ.

Цього разу може бути не менше. Сам Навальний перебуває під арештом ще від свого повернення з Німеччини, де лікувався після отруєння.