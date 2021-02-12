Коронавірус в Україні за добу забрав життя 116 людей [ Редактировать ]
Чотири тисячі 773 нових зараження Ковідом в Україні. Напередодні ушпиталили дві тисячі хворих. Від ускладнень після коронавірусної інфекції померли 116 людей.
Найвищі показники захворюваності на Прикарпатті, Львівщині та у Києві. З початку пандемії в Україні 24 тисячі летальних випадків.
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