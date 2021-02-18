У Північній Македонії стартувала вакцинація проти коронавірусу. Кілька днів тому до країни прибула перша партія вакцини Pfizer - близько п'яти тисяч доз. Першими щеплять працівників столичної клініки інфекційних хвороб.

Від початку пандемії в Північній Македонії інфікувалися майже 98 тисяч осіб. Понад три тисячі померли.