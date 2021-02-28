У госпіталі Чернівців сталася пожежа [ Редактировать ]
І ще одна "червона" область в Україні - Буковина. Там теж посилюють карантин. А напередодні в госпіталі Чернівців - сталася пожежа!
Одна людина загинула одразу, ще одна - померла сьогодні. Тож жертв уже двоє. У чоловіка було обпечено понад 70 відсотків тіла. Лікарі боролись за його життя, однак - марно. Вогонь у палаті першої міської лікарні Чернівців спалахнув напередодні. За попередньою версією поліції, причина займання - недотримання пожежної безпеки пацієнтом.
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