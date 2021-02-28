Ще не міністр, але вже більше, ніж ВеО. З третьої спроби Верховна Рада таки розширила повноваження виконувача обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка. Фактично йому тепер офіційно дозволили керувати міністерством, видавати накази, зокрема і про виплату зарплат працівникам енергетичної галузі.

Таке рішення різко розкритикували в опозиції. Приміром, Юлія Тимошенко назвала Вітренка корупціонером. Пригадала всі старі гріхи. Мовляв, коли він ще очолював "Нафтогаз", то вивів із країни 225 мільярдів гривень та виписав собі премії на 170 мільйонів гривень. Сам Юрій Вітренко заявив, що незважаючи на розширення повноважень, він хоче бути повноцінним міністром енергетики, без приставки ВеО.