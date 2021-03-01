Чиновники з Аргентини поза чергою вакцинувалися від коронавірусу [ Редактировать ]
Тисячі аргентинців вийшли на протест через скандал довкола вакцинації. Минулого тижня з'ясувалося, що десяток можновладців зробили щеплення від коронавірусу поза чергою.
На площі люди вийшли з гаслами "Поверніть мою сироватку", гучно брязкаючи каструлями. Кампанію з імунізації країна розпочала наприкінці грудня.
Першими щепили медиків, нині ж на черзі люди, старші сімдесяти 70. На сьогодні у південноамериканській країні зафіксовано понад два мільйони випадків інфікування.
Дженіфер Ландер, учасниця протесту:
Ми протестуємо, щоб були вжиті заходи. Політики не повинні вакцинуватися попереду народу. У будь-якій нормальній країні уряд уже би подав у відставку. Ось чому я тут.
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