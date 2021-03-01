Тисячі аргентинців вийшли на протест через скандал довкола вакцинації. Минулого тижня з'ясувалося, що десяток можновладців зробили щеплення від коронавірусу поза чергою.

На площі люди вийшли з гаслами "Поверніть мою сироватку", гучно брязкаючи каструлями. Кампанію з імунізації країна розпочала наприкінці грудня.

Першими щепили медиків, нині ж на черзі люди, старші сімдесяти 70. На сьогодні у південноамериканській країні зафіксовано понад два мільйони випадків інфікування.

Дженіфер Ландер, учасниця протесту: