Пандемія закінчиться до початку 2022 року, прогнозує голова європейського підрозділу Всесвітньої організації охорони здоров'я. А поки що ситуація буде як максимум контрольованою, адже про новий вірус відомо більше, ніж торік, а вакцинація вже почалася. Водночас він наголосив, що для подолання кризи потрібна солідарність держав, зокрема в питанні розподілу вакцини. Як триває щеплення в різних країнах - про це докладніше в сюжеті.

Ізраїль першим у світі подолав епідемію коронавірусу. Про це заявив прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу. Із карантину країна вийшла ще місяць тому, запроваджували його тричі за рік із суворими обмеженнями. З 20 грудня донині Ізраїль вакцинував 52 відсотки дорослого населення. За цими темпами він лідирує в розрахунку на душу населення. Прищепити всіх планують до кінця березня. І вже у квітні повністю відкриють країну. Вакциновані отримують так званий зелений паспорт, він дозволяє відвідувати різноманітні масові заходи та громадські місця.

В Італії тим, хто перехворів на коронавірус, вводитимуть тільки одну дозу вакцини. Це стосується й безсимптомних інфікованих, які мали позитивний тест три-шість місяців тому. Уряд пішов на такий крок, щоб заощадити дефіцитні дози препаратів. Влада придбала вакцини одразу кількох різних компаній - британської AstraZeneca, американських Пфайзер, Модерна та Джонсон і Джонсон, а також китайської Санофі. Донині прищепили понад 4 мільйони громадян.

Захисні маски для обличчя можуть допомагати імунній системі. І річ не в бар'єрі між організмом і коронавірусом. Американські науковці у штаті Меріленд виявили, що коли людина носить маску, особливо важку бавовняну, волога під час видиху конденсується всередині, а під час вдиху повертається в організм і зволожує слизову оболонку. Завдяки цьому вона краще опирається вірусам і бактеріям. Але навіть якщо людина інфікується, найімовірніше, перебіг хвороби буде легкий.

Вихованці зоопарку Сан-Дієго отримали дві дози експериментальної вакцини проти коронавірусу. Препарат розробила одна з ветеринарних фармацевтичних компаній. Прищепили чотирьох орангутангів і п'ятьох бонобо. Саме в цьому парку примати першими у світі захворіли на COVID-19. За кілька днів їх протестують на наявність антитіл. Раніше коранавірусну інфекцію діагностували і в інших зоопарках, зокрема серед левів і тигрів у Нью-Йорку й Барселоні.