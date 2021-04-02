За два года своего президентства Владимир Зеленский не выполнил практически ни одного своего обещания. Чтобы не допустить катастрофы в стране, преодолеть эпидемию и кризис, сегодня нужно объединить усилия всех конструктивных политических сил. Об этом Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

Ключевыми из них были: прекращение военного конфликта на Донбассе и преодоление бедности.

"Главные обещания нынешнего президента - восстановление мира в Украине, "конец эпохи бедности", снижение тарифов, создание новых рабочих мест, прекращение трудовой миграции - не выполнены. Да, это трудные задачи, но он не смог с ними справиться. И жизнь людей с каждым днем ​​ухудшается", - отметил Юрий Бойко.

Одной из главных причин такого положения дел Сопредседатель ОП-ЗЖ считает абсолютно провальную кадровую политику нынешней власти.

"Недопустимо, когда кандидатуру на должность министра за 20 минут до голосования приводят в зал парламента, и человек абсолютно не готов. И такая кадровая чехарда не прекращается. Отсюда и нынешняя кризисная ситуация в стране. Сегодняшнее правительство абсолютно непрофессиональное, по сути, это просто филиал Офиса президента. И это было видно, когда по указанию из ОП просто взяли и забрали деньги из антиковидного фонда", - отметил Юрий Бойко.

Сопредседатель фракции оппозиционеров призвал все политические силы к объединению для преодоления вызовов, стоящих перед страной. Прежде всего, это касается восстановления мира на востоке страны.

"Одна из главных задач, стоящих перед нами, - это урегулирование конфликта на Донбассе, возвращение людей и территорий. Сейчас нужно сделать все, чтобы не допустить обострения ситуации, проявить политическую волю и принять законопроекты, которые откроют путь к восстановлению мира на украинской земле", - сказал парламентарий.

Также, акцентировал Юрий Бойко, консолидации усилий требуют вопросы борьбы с эпидемией, социальной защиты, снижения тарифов, помощи бизнесу.

"Ситуация в стране очень серьезная. Эпидемия набирает обороты, уровень жизни граждан падает, предприятия едва сводят концы с концами, люди не знают, что будет завтра. Нужно срочно принимать решения, которые позволят помочь медицине, поддержать людей и бизнес в это непростое время. Фракция ОП-ЗЖ подготовила пакет соответствующих законодательных инициатив, и мы готовы к конструктивному сотрудничеству для того, чтобы страна смогла вернуться к нормальной жизни", - резюмировал Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".