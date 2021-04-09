Австралія зупинила імунізацію сироваткою "АстраЗенека" [ Редактировать ]
У Грузії вирішили щеплювати препаратом компанії "АстраЗенека" людей, старших за 55. Натомість в Австралії з огляду на останні дослідження, взагалі зупинили імунізацію цією сироваткою. Однак, ті, хто вже отримали першу ін'єкцію, одержать і другу дозу від цієї ж компанії.
Нагадаю, раніше Європейська агенція з лікарських засобів простежила зв'язок між утворенням тромбів і щепленнями від "АстраЗенеки". Як зазначив регулятор, випадки тромбозу вкрай рідкісні, але їх потрібно внести до списку побічних дій препарату.
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