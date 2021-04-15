Незабаром може з'явитися ще одна вакцина - ізраїльська. Причому виробляти її сподіваються в Україні. А перед тим випробувати на українських добровольцях.

З такою пропозицією до Ізраїлю звернулася українська делегація під час візиту в цю країну. Наразі там завершили дві фази перевірки препарату. На черзі третя - остання і найвідповідальніша, коли сироватку масово тестуватимуть на волонтерах. І Україна готова в цьому допомогти, а також надати потужності для подальшого виробництва вакцини.

Пропозицію в Ізраїлі ще вивчають.