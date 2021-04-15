У харківському пологовому від коронавірусу померли породіллі [ Редактировать ]
У харківському пологовому від коронавірусу померли одразу дві породіллі. Це молоді жінки: одній 25, іншій - 31 рік. До лікарні їх доправили вже в тяжкому стані. Медики зробили кесарів розтин - і діти в обох жінок здорові. Зараз у Харкові з підтвердженим діагнозом КОВІД у пологовому - 36 вагітних. Ще дві чекають на результати тестів.
Світлана Горбунова-Рубан заступник Харківського міського голови
Вони померли від легеневої недостатності. Вони не могли народити самі, тому що в них для цього не було потрібного дихання і лікарі не могли очікувати, тому що дитина теж страждала легеневою недостатністю, гіпоксією.
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