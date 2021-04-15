У харківському пологовому від коронавірусу померли одразу дві породіллі. Це молоді жінки: одній 25, іншій - 31 рік. До лікарні їх доправили вже в тяжкому стані. Медики зробили кесарів розтин - і діти в обох жінок здорові. Зараз у Харкові з підтвердженим діагнозом КОВІД у пологовому - 36 вагітних. Ще дві чекають на результати тестів.

Світлана Горбунова-Рубан заступник Харківського міського голови