Росія повернула гроші за вакцину "Супутник Ві" Словаччині [ Редактировать ]
Росія повернула Словаччині гроші за "Супутник Ві". А саме за вже передані 200 тисяч доз вакцини. Це перша частина двомільйонної партії. Угода про її постачання розсварила уряд країни та спричинила відставку кабінету.
Політична криза почалась після того, як прем'єр оголосив про рішення придбати російську вакцину, незважаючи на те, що препарат не отримав схвалення європейського і місцевого регулятора.
по теме
200 тисяч доз, які доправили до Братислави 1 березня, виявились інакшими, ніж вакцина, яку Москва надала на затвердження Європейській медичній агенції - який вихід шукають?
Саме через таємно придбану партію російського препарату в Словаччині виникла політична криза: прем'єр пішов у відставку, повністю змінили уряд
Фатальне рішення. Словацький прем'єр позбувся посади через те, що закупив для країни російську вакцину "Спутнік". Це спричинило гучний скандал
Словацький Прем'єр позбувся посади через російську вакцину "Спутнік". До такого кроку його змусили партнери по коаліції та Президентка країни
Очільниця Європейської комісії - Урсула фон дер Ляєн отримала першу дозу вакцини від коронавірусу. Про це вона повідомила у Твіттері