Росія повернула Словаччині гроші за "Супутник Ві". А саме за вже передані 200 тисяч доз вакцини. Це перша частина двомільйонної партії. Угода про її постачання розсварила уряд країни та спричинила відставку кабінету.

Політична криза почалась після того, як прем'єр оголосив про рішення придбати російську вакцину, незважаючи на те, що препарат не отримав схвалення європейського і місцевого регулятора.