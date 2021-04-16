Народний депутат від партії "Батьківщина" Вадим Івченко у п'ятницю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" розкритикував ринок землі в Україні.

Правильне відкриття ринку землі для України дійсно може дати і інвестиції, і кошти для розвитку сільського господарства, але правильне відкриття. Те що сьогодні пропонується — це змагання грошима. Ось ті люди, які мільярди показати у своїх деклараціях, але ці люди можуть бути учасниками землі, контрабандисти можуть бути учасниками землі, судді можуть бути учасниками землі", - каже Івченко.

Депутат також висловив думку, що маленький фермер не зможе бути конкурентно спроможним.

"Банки не зможуть дати кредит фермеру. Адже банк дивиться по великому рахунку, які у вас господарства, та скільки ви зможете віддавати, аби сплатити далі кредит. Що це означає? Це означає, що люди, які будуть платити по 5, 7 тисяч доларів, то фермер буде не конкурентоспроможним. На сьогодні вся земля в оренді від 13,5 років", - додає депутат.