У Сенаті США підтримали законопроєкт про збільшення військової допомоги Україні. До 300 млн доларів. За документом, Київ отримає від США також летальну зброю.

Як заявили у Комітеті закордонних справ Сенату, безпекова ситуація на Сході України погіршується через скупчення російських військ на кордоні. Тож збільшення військової допомоги - це послання світові про підтримку України. Тепер законопроєкт мають схвалити в Конгресі.