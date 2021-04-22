У Сенаті США підтримали законопроєкт про збільшення військової допомоги Україні [ Редактировать ]
У Сенаті США підтримали законопроєкт про збільшення військової допомоги Україні. До 300 млн доларів. За документом, Київ отримає від США також летальну зброю.
Як заявили у Комітеті закордонних справ Сенату, безпекова ситуація на Сході України погіршується через скупчення російських військ на кордоні. Тож збільшення військової допомоги - це послання світові про підтримку України. Тепер законопроєкт мають схвалити в Конгресі.
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