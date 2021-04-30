500 днів у СІЗО, а відсьогодні - під цілодобовим домашнім арештом. Шевченківський суд Києва змінив запобіжний захід Андрію Антоненку - одному з підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Нагадаємо, у цій справі правоохоронці оголосили про трьох підозрюваних: це лікарка Юлія Кузьменко, медсестра Яна Дугарь - їх зрештою відпустили під домашній арешт, та доброволець Андрій Антоненко - останній у СІЗО сидів найдовше, та під час сьогоднішнього засідання прокурор не заперечив клопотання захисту змінити запобіжний захід.

Тепер Антоненко мусить носити електронний браслет.