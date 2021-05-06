Достойная социальная защита ветеранов и детей войны - это долг и обязанность власти. Об этом заявил сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в комментарии журналистам накануне 9 мая.

Сегодня ветераны - люди, которые защищали Родину и всю жизнь работали на ее благо, брошены на произвол судьбы. Нищенские зарплаты и пенсии, отсутствие надлежащего медицинского обслуживания, заоблачные цены и тарифы ставят пожилых людей на грань выживания и вынуждают экономить даже на еде. Не выполняя решение Конституционного Суда о восстановлении социальных льгот наиболее незащищенным гражданам, власть совершает преступление по отношению к этим людям.

Сопредседатель фракции ОП-ЗЖ потребовал остановить разрушение социальной сферы и вернуть людям их законные социальные права и гарантии.

Правительство обязано выполнить решение Конституционного Суда по восстановлению льгот ветеранам. Парламент должен внести изменения в бюджет-2021 и предусмотреть финансирование всех восстановленных гарантий и льгот. Также среди наших требований - повышение прожиточного минимума, пенсий и социальных стандартов, обеспечение доступных медуслуг, перерасчет пенсий военным пенсионерам, уменьшение цен и тарифов и отмена медицинской реформы.

Политик акцентировал, что за все годы независимости страна еще не знала такой несправедливости и такого неуважения к пожилым людям.

"Это позор для всей нынешней власти, когда ветераны и дети войны, все те люди, которые отстояли нашу землю, отстроили Украину, вынуждены прозябать в нищете. Мы уже одержали победы в Конституционном Суде, который постановил, что государство не может отказаться от обязательств по социальной защите граждан, которые защищали его суверенитет и территориальную целостность. Мы готовы объединить все усилия, чтобы остановить разрушение социальной сферы, вернуть людям их законные социальные гарантии, а вместе с ними - и веру в завтрашний день", - резюмировал сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".