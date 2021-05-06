Юрий Бойко: Достойная социальная защита ветеранов и детей войны - это долг и обязанность власти [ Редактировать ]
Источник: Оппозиционная платформа - За жизнь
Достойная социальная защита ветеранов и детей войны - это долг и обязанность власти. Об этом заявил сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в комментарии журналистам накануне 9 мая.
Сегодня ветераны - люди, которые защищали Родину и всю жизнь работали на ее благо, брошены на произвол судьбы. Нищенские зарплаты и пенсии, отсутствие надлежащего медицинского обслуживания, заоблачные цены и тарифы ставят пожилых людей на грань выживания и вынуждают экономить даже на еде. Не выполняя решение Конституционного Суда о восстановлении социальных льгот наиболее незащищенным гражданам, власть совершает преступление по отношению к этим людям.
Сопредседатель фракции ОП-ЗЖ потребовал остановить разрушение социальной сферы и вернуть людям их законные социальные права и гарантии.
Правительство обязано выполнить решение Конституционного Суда по восстановлению льгот ветеранам. Парламент должен внести изменения в бюджет-2021 и предусмотреть финансирование всех восстановленных гарантий и льгот. Также среди наших требований - повышение прожиточного минимума, пенсий и социальных стандартов, обеспечение доступных медуслуг, перерасчет пенсий военным пенсионерам, уменьшение цен и тарифов и отмена медицинской реформы.
Политик акцентировал, что за все годы независимости страна еще не знала такой несправедливости и такого неуважения к пожилым людям.
"Это позор для всей нынешней власти, когда ветераны и дети войны, все те люди, которые отстояли нашу землю, отстроили Украину, вынуждены прозябать в нищете. Мы уже одержали победы в Конституционном Суде, который постановил, что государство не может отказаться от обязательств по социальной защите граждан, которые защищали его суверенитет и территориальную целостность. Мы готовы объединить все усилия, чтобы остановить разрушение социальной сферы, вернуть людям их законные социальные гарантии, а вместе с ними - и веру в завтрашний день", - резюмировал сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".
по теме
Опозиціонери закликали колег хвилиною мовчання вшанувати пам'ять тих, хто віддав життя за Перемогу
Такі питання соціологи днями поставили українцям. Попри те, що готові йти на вибори лише сорок відсотків опитаних, усі вони визначилися зі своїми фаворитами
Для восстановления мира на востоке страны, возвращения территорий и людей нужно перейти к прямым переговорам со всеми сторонами конфликта
В умовах загострення на фронті депутати вирішили посилити допомогу жителям прифронтової зони
ОПЗЖ собрала подписи для проведения внеочередного заседания Верховной Рады, на котором нужно внести изменения в бюджет, чтобы увеличить финансирование медицины и помочь стране преодолеть эпидемию