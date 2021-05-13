Уряд Німеччини оновив правила в'їзду в країну. Відтепер всі приїжджі мають заповнити електронний формуляр та завантажити додаток "Тестування" через імміграційний портал.

Ті, хто прибувають із зони ризику, можуть здати тест одразу - це звільнить їх від відбування карантину. А ті, хто має підтвердження про повне щеплення вакцинами, схваленими ВООЗ та ЄС, більше не муситимуть показувати негативний тест при в'їзді.