Німеччина оновила правила в'їзду для туристів [ Редактировать ]
Уряд Німеччини оновив правила в'їзду в країну. Відтепер всі приїжджі мають заповнити електронний формуляр та завантажити додаток "Тестування" через імміграційний портал.
Ті, хто прибувають із зони ризику, можуть здати тест одразу - це звільнить їх від відбування карантину. А ті, хто має підтвердження про повне щеплення вакцинами, схваленими ВООЗ та ЄС, більше не муситимуть показувати негативний тест при в'їзді.
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