Греція відкриває кордони для іноземних туристів [ Редактировать ]
Греція відкриває кордони для іноземних туристів. Відтепер подорожувальникам не треба самоізолюватися. На кордоні необхідно пред'явити негативний тест на ковід або довідку про вакцинацію.
Раніше міністр туризму Греції заявив, що в'їзд буде дозволений, зокрема, й українцям. Від сьогодні у країні також скасовують ще більше карантинних обмежень, зокрема відновлюють роботу ресторани, а комендантська година починатиметься пізніше.
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