Цей ранній овоч з'являється одним з перших, містить унікальний склад вітамінів, доволі популярний серед прихильників здорового харчування. Спаржа завойовує позиції на столах українців. Чому варто купити цю городину, знає Марина Михайловська.

Посеред поля - рядки непримітних зелених стебел. Це аспарагус, або ж спаржа. Урожай збирають щодня. Обережно відміряють стебла. Ті, що досягли двадцяти чотирьох сантиметрів заввишки, зрізають спеціальним ножем.

Этот стебель идеальный. Он вмеру толстый, вмеру тонкий.

15 років тому Лариса завезла перші саджанці аспарагуса з Європи. Висадила трохи, щоб чоловік-швед міг ласувати улюбленим продуктом із власного городу. А тепер годують чи не всю країну. На полях вирощують не лише популярну - зелену, а й білу спаржу - для гурманів.

Подкапываю, подрезаю, и потихоньку вынимаю. А остальное закапываю, чтоб на следующий раз было.

Делікатесні паростки ховають від світла. Бо спаржа дуже швидко втрачає "аристократичну" блідість.

Лариса Боден, фермер:

Практически те же корневища, что и зеленая, только из-за того, что мы создаем весной такие гряды, насыпаем землю, она прячется в земляные домики и появляется абсолютно белоснежная.

Вирощування аспарагуса - справа кропітка. Розсада та обладнання дороговартісні, а врожай отримують лише на третій рік. Сезон спаржі - з квітня до червня. У цю пору час іде на хвилини. Одразу з поля її охолоджують, миють та сортують.

Костянтин Сосна, фермер:

Один час упущеный времени - это один день уменьшения срока хранения даного продукта.

Ось чому ціни на спаржу стартують від ста п'ятдесяти гривень за кілограм. Страви з аспарагусом давно в меню найкращих ресторанів. Появи вітамінного овочу навесні чекають і звичайні домогосподині. Його їдять сирим, смажать, запікають і навіть готують десерти.

Катерина Кандело, фахівець зі здорового харчування:

Такие витамины как А, С, Е, цинк, фосфор, калий, кальций. Клетчатка помогает нашему желудочно-кишечному тракту работать нормально и для работы нашего сердца, и профилактика онкозаболеваний.

Насправді спаржа для українців страва не нова. Її вирощували та вживали ще козаки. А називали овоч - шпарага.