США поділяться 80 млн доз вакцини проти COVID-19 [ Редактировать ]
США поділяться з іншими країнами 80 мільйонами доз протиковідної вакцини. Це будуть препарати від чотирьох виробників. Для їхнього розподілу Штати співпрацюватимуть з Ковакс та іншими міжнародними організаціями, враховуватимуть епідситуацію й потреби держав.
Президент Джо Байден відзначив, що США зобов'язалися надати вп'ятеро більше вакцин, ніж пожертвувала будь-яка інша країна.
Ми повинні допомагати боротися з хворобою у всьому світі, щоб залишатися в безпеці тут, вдома, і робити правильні речі, допомагаючи іншим людям. Це правильний вчинок, це розумний вчинок і сильний вчинок.
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