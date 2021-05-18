Це будуть препарати від чотирьох виробників

США поділяться з іншими країнами 80 мільйонами доз протиковідної вакцини. Це будуть препарати від чотирьох виробників. Для їхнього розподілу Штати співпрацюватимуть з Ковакс та іншими міжнародними організаціями, враховуватимуть епідситуацію й потреби держав.

Президент Джо Байден відзначив, що США зобов'язалися надати вп'ятеро більше вакцин, ніж пожертвувала будь-яка інша країна.