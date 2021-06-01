Рассчитываем в ближайшее время сдвинуть ситуацию с проектом многопрофильной больницы в Северодонецке. Областная власть подписала меморандум с австрийской стороной, а также - соглашение с Дойчебанком на строительство этого объекта. Если согласуем с Минфином вопрос госгарантий, то в ближайшие годы откроем классную больницу с европейским оборудованием. Об этом заявил в Лига-блоге глава Луганской ОГА и ВГА Сергей Гайдай.

"Вижу ее важнейшим инфраструктурным объектом области. Драйвером социального развития. Там захотят работать врачи из других регионов. Хотя бы для получения практики. А значит - сможем привлекать качественных медиков. Те, в свою очередь, профессионально подтянут наших местных интернов", - подчеркнул он.

По его словам, больница создаст значительное количество рабочих мест. И опосредованно - будет способствовать развитию сопутствующих секторов – аптек, производств медикаментов, услуг по закупкам и обслуживанию оборудования. "Все участники этой экономической плоскости - потенциальные клиенты рынка жилья, сервисов и продуктов. Таким образом территория получит сотни миллионов гривен поступлений за счет инвестиций, налогов и отчислений", - считает глава области.

По его мнению, Северодонецк со временем сможет претендовать на роль межрегионального медицинского центра, поскольку проект предусматривает приобретение новейшего оборудования, которого может не быть в действующих областных больницах. "В проекте предусмотрено современное онкологическое отделение. Только на этих услугах для пациентов из других регионов больница может приблизиться к себестоимости содержания", - отмечает он.

"Любой регион привлекает внимание "магнитами" - перспективными объектами, притягивающими интерес страны или - значительной ее части. В Луганской области ключевой "магнит" - проект многопрофильной больницы в Северодонецке", - говорит Сергей Гайдай.

Он считает новую больницу политическим символом изменений для украинских граждан с другой стороны линии разграничения. "Многие остались там из-за привязки к луганской больнице. Украина пока не предложила им альтернативу. Важно, чтобы люди видели, как меняется к лучшему жизнь на контролируемой Украины территории. В то время как там - дорезают на металл заводы. Больница должна стать витриной новой успешной Украины", - подчеркнул глава Луганщины.