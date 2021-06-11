Економіст закликав розірвати програму з МВФ [ Редактировать ]
У п'ятницю ввечері, 11 червня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" ректор Міжнародного інституту бізнесу, економіст Олександр Савченко закликав відмовитись від програми МВФ.
Насамперед, це політична структура. Теоретично вона була створена для підтримки балансів країн, які опинилися в скруті. Коли МВФ надає кредити, це значить, що ця країна в біді. Це не сигнал, що сюди треба фінансувати. Це сигнал, що країна в скруті.
"Якби я мав право радити Верховній Раді, сказав би "давайте розірвемо цю програму", ми можемо жити. Наприклад, на цьому тижні 375 млн доларів Національний банк викупив в резерви. При цьому, це чисті резерви. А кредити МВФ це валові - їх треба віддавати. Я б заявив "давайте цю програму припинимо". Давайте зробимо експрес програму на два роки, але це мають бути справжні реформи, не імітація. Треба боротися з корупцією.
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