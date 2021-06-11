В пятницу вечером, 11 июня, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "НТН" "МИР или ВОЙНА" эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянський рассказал про рост цен на газ и электроэнергию.

Если мы берем последний меморандум с МВФ, который подписывался в 2020 году, то мы обещали рынок с августа 2020 года. Соответственно, никаких планок правительство в 6,99 грн за кубометр газа устанавливать не могло. Ни в феврале, ни в марте. Это формально. А неформально, еще в январе и апреле, когда вдруг все трейдеры на рынке поставили 6,99 грн. Это было сделано. И это противоречило тем обязательствам, которые на себя взяла Украина.

"Формальный выход найден на сегодняшний день. Этот длительный годовой контракт, но 7,99 грн не у всех. У меня, например, в платежке 8,70 грн. Это пока только цена газа, мы не считаем распределение, которое сейчас не колеблется, верхняя планка 1, 79 грн по всей Украине. Та же самая история будет и с электроэнергией. С 1 июля, я так понимаю, что помимо роста тарифа на электроэнергию, будет раздел счетов", - добавил он.

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