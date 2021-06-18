На оккупированных территориях Донбасса командование Вооруженных сил России вблизи границы с Украиной проводит учения. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным разведки, с начала текущей недели на полигонах оккупантов возросла интенсивность проведения мероприятий боевой подготовки. В частности, занятий во время сборов артиллеристов, минометчиков, гранатометчиков, пулеметчиков, разведчиков, снайперов, связистов, саперов и специалистов других специальностей.

Таким образом противник пытается повысить уровень подготовки наемников с использованием усовершенствованного оборудования учебно-материальной базы, завезенного с территории России через неконтролируемые Украины участка границы.

Кроме того, контроль проведения собраний и других мероприятий боевой подготовки подразделений противника осуществляют группы кадровых российских офицеров штаба 8 армии Южного военного округа ВС России.

Ранее мы писали, что в Литве на учениях НАТО "Беовульф" в результате несчастного случая погиб немецкий военный. Водитель бронемашины во время отработки маневра на полигоне Пабраде врезался в дерево, расследованием инцидента занимается немецкая военная полиция и власти Литвы.

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