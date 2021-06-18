Литва зводить паркан на кордоні з Білоруссю [ Редактировать ]
У Литві збираються звести огорожу на кордоні з Білоруссю. Як повідомили в литовському МВС, усе - через зростання нелегальної міграції.
Нині литовці вирішують, який саме повинен бути паркан - одинарний, подвійний, з колючим дротом, або сигналізацією. Рішення остаточно ще не ухвалили, але вже відомо - на будівництво витратять близько 15 мільйонів євро.
Довжина литовсько-білоруського кордону становить майже 680 кілометрів.
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