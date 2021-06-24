Держсекретар США закликав зменшити ризики від "Північного потоку-2" для України [ Редактировать ]
Ужити всіх заходів, аби зменшити ризики від Північного потоку-2 для України - закликав Ангелу Меркель держсекретар США Ентоні Блінкен. Такі підсумки зустрічі у Берліні. В Німеччині заявили, що усвідомлюють необхідність того, "аби Путін не зміг використати газопровід для здійснення політичного тиску на Київ".
Та запропонували підтримати ініціативу щодо підписання "альтернативного" договору на транзит газу територією України.
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