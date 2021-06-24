Україна оновила правила в'їзду для чотирьох країн [ Редактировать ]
Без негативного тесту розвертатимуть назад. Відзавтра почнуть діяти обмеження на в'їзд до України з чотирьох країн, де шириться небезпечний штам коронавірусу "Дельта". Йдеться про Індію, Росію, Португалію та Велику Британію.
Обмеження стосуватимуться громадян цих країн та осіб, які перебували на території вказаних держав понад сім днів. Пускатимуть лише у разі негативного результату експрес-тесту - його робитимуть на кордоні, у пунктах пропуску. У МЗС також закликали українців утриматися від поїздок до цих країн.
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