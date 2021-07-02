Руководство города Каменское (Днепропетровская область) связывают с делами о растрате и присвоении имущества, злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды. Как сообщает "РБК-Украина", во главе коррупционных схем и "распилов" стоит мэр города Андрей Белоусов.

Ярчайшим примером злоупотреблений местной власти стал ремонт сквера в центре города. Расследование установило, что заместитель мэра Каменского Константин Саусь был причастен к присвоению 8 млн гривен, выделенных из бюджета на ремонт сквера.

Как выяснилось, Каменский горсовет создал сеть фирм-прокладок, оформленных на одного и того же человека – Александра Лисовца. Компании Лисовца выигрывали самые крупные подряды по ремонту городской инфраструктуры, через его предприятия ООО "Буд-Рем Сервис" и ООО "Строительная компания "Билдинг Буд" выводились деньги, а в акты выполненных работ вносились ложные сведения.

"Уставной капитал этих фирм составил всего 500-1000 гривен, и были они созданы буквально накануне начала реконструкций. Что и вызвало подозрения в их фиктивности", - пишет издание.

Всего из городского бюджета на фирмы-прокладки было выведено более 100 миллионов гривен. Сами же работы выполнялись некачественно. Субподрядчиками, которые поставляли стройматериалы для ремонта сквера, стали предприятия членов партии "Бджола", которую возглавляет мэр Каменского Белоусов.

Помимо этого, депутаты горсовета во главе с мэром способствовали продаже участка земли в центре города под установку МАФов компании "Укрконсалтинг груп", которой руководит Даниил Хомуха. Жена мэра Анастасия в 2020 году получила от фирмы Хомухи дивиденды в размере 1 млн 110 тыс. грн.

СМИ также обнаружили, что Белоусов и его команда замешаны в схеме по выводу квартплат на счета частных компаний. Так, ООО "Аварийная служба города" получила от департамента ЖКХ 6,2 млн грн, не выполнив обещанный объем работ. Несмотря на открытые уголовные дела, мэрия в мае снова дала компании тендер на 12,6 млн.

"Неудивительно, что жилой фонд города находится в катастрофическом состоянии – финансов на него просто не хватает, поскольку миллионы оседают в карманах городских чиновников", - пишет издание.

Напомним, ранее СМИ писали, как мэр Каменского Белоусов игнорирует решения судов по делу о незаконной свалке.