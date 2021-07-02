У п'ятницю ввечері, 2 липня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко розповів про збільшення податків для фермерів та хто з них опиниться "під ударом".

"Давайте подивимось на те, що відбувається реально. По-перше, зверніть увагу, теми купівлі немає. Тобто, закон зроблений таким чином, що люди можуть тільки продати землю і ми тільки про це чуємо. А про те, щоб дійсно фермер міг купити землю взагалі мови немає", - зазначив депутат.

Він додав: "В реальності вчора, в перший день відкриття ринку землі Верховна Рада ухвалила закон №5600, яким у 5 разів збільшила податок на гектар сільсько-господарської землі на усіх фермерів цієї держави. Було в середньоу біля 300 гривень, а тепер буде 1500 гривень на гектар. Це один тип податку, це не єдиний податок, який сплачують фермери".

"Люди, які обробляли якусь маленьку ділянку землі і це несли на базар, вони нічого не сплачували до 2 гектарів - зменшили у 4 рази, тепер тільки до 50 соток. Тобто, фактично всі, хто хоч щось робить на землі, проти них ввели зараз податки. Або ми допомагаємо фермерам і в нас будуть фермерські господарства, або ми вбиваємо фермерів!", - заявив депутат.