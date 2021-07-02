Закон о рынке земли будет обязательно рассмотрен в суде - депутат [ Редактировать ]
Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Александр Качный в пятницу вечером во время социально-политического ток-шоу на телеканале "НТН" "МИР или ВОЙНА" рассказал, когда закон о рынке земли может быть рассмотрен в суде.
"ОПЗЖ придерживается основного закона Конституции Украины и тех законов, которые сейчас нарушаются. Мы говорим ответственно, что при смене власти, и при запуске КСУ, этот закон будет рассмотрен в суде, и однозначно отменен", - сказал депутат.
Он отметил, что "все так называемые инвесторы, или те, кто подготовили деньги, чтобы скупать земли, попадут в эту серьезную виллу".
"Не спешите заниматься не правовыми делами, от неправовой власти", - сказал депутат.
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