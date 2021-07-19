Торжества в честь Дня Крещения Руси, которые в этом году состоятся в Украинской Православной Церкви 27-28 июля, пройдут с соблюдением установленных санитарных требований. Как сообщает Центр информации УПЦ, верующих просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

"В этом году мы с Божьей помощью планируем провести молебен на Владимирской горке и традиционный Крестный ход. Около 13.00 начнется торжественный молебен, после которого духовенство и верующие отправятся с молитвой в Киево-Печерскую лавру. На сегодняшний день мы ведем подготовительную работу, чтобы обеспечить проведение этого хода с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований", - подчеркнул управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

Как сообщалось ранее, на празднование Дня Крещения Руси в Киево-Печерскую лавру прибудут иконы Пресвятой Богородицы и святыни из разных уголков Украины - Почаевская, Святогорская, Касперовская, Зимненская чудотворные иконы Пресвятой Богородицы, икона с мощами святого равноапостольного князя Владимира и другие.

Иконы и святыни возглавят Крестный ход, а затем будут принесены в Трапезный храм, где будут находиться до вечера 28 июля. Верующие смогут поклониться святыням круглосуточно. У святынь будут постоянно совершаться акафисты и молебны.