COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
На сьогодні в Україні маємо вже понад три мільйони щеплених однією дозою вакцини проти ковіду. І понад півтора мільйона українців курс імунізації завершили повністю. Але не дивлячись на рекордні темпи (а це по 150 тисяч щеплених людей щодоби), статистика захворюваності - стабільна.
Позитивні тести на коронавірус отримали 745 українців. Одужали майже чотири сотні людей. Померли - 24. Найбільше інфікованих, традиційно, у столиці, на Дніпропетровщині та Херсонщині. Остання, а разом з нею і Луганська область - за даними МОЗ, на межі виходу із зеленої зони карантину, оскільки там перевищений епідпоріг госпіталізацій на ковід.
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