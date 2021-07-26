В чем нынешняя власть "стабильна" – так это в неготовности к очередной волне коронавирусной инфекции. Вакцинация провалена, медицина недофинансирована, готовность пунктов вакцинации составляет менее 50%. Об этом в комментарии журналистам заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Затраты на борьбу с CОVID-19 разбросали по разным программам, что еще больше усложнит контроль за использованием средств. Кроме того, если в прошлом году был сделан акцент на выделение дополнительных коек, их укомплектование кислородом, закупку средств защиты для медиков, проведение лабораторных исследований и проч., то в этом году в приоритете вакцинация. Которая с первых дней уже традиционно для этой власти проходит с громким пиаром вместо нормальной организации и скандалами. Нет никакого контроля за распределением вакцин, никакой просветительской работы с населением для снижения противовакцинных настроений", – отметил политик.

Юрий Бойко считает, что, учитывая распространение нового штамма коронавируса, необходимо уже сейчас выделить необходимое финансирование на медицинскую отрасль, провести аудит готовности больниц, а главное – пункты вакцинации должны быть открыты не только в крупных городах, но и каждом населенном пункте Украины.

"Вместо пиара должны быть реальные действия по защите людей, чтобы предотвратить взрывной рост заболеваемости. Не локдаунами пугать, а обеспечить вакцинацию граждан. Это сегодня первоочередная задача власти. Это должно быть первоочередным в повестке дня работы правительства", – резюмировал Юрий Бойко.