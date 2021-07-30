Национальный банк Украины подготовил инфляционный отчет за июль, в котором дал оценку введения нового локдауна. Так, в случае введения нового локдауна украинская экономика может потерять около 0,6%.

Это замедлит восстановление украинской экономики и увеличит потребность в фискальных и монетарных стимулах.

Локдаун не окажет значительного сдерживающего влияния на инфляцию, прежде всего, из-за сохранения устойчивого потребительского спроса.

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Украина будет терять 0,6% в месяц в случае введения локдауна из-за штамма "Дельта".

В то же время в случае применения только карантина "красных зон" потери уменьшатся до 0,4% ВВП за каждый месяц дополнительных ограничений.

Вместе с тем, июльский макропрогноз НБУ основывается на предположении о сохранении адаптивного карантина и в ближайшем будущем.

Ожидается, что темпы вакцинации против коронавируса существенно ускорятся, что позволит охватить всех желающих вакцинироваться в следующем году. Ограничения не будут касаться запретов для экономической деятельности, а лишь требованиями к усиленным антиэпидемическим мерам на региональном уровне.

При этом центробанк не изменил оценку влияния карантинных ограничений в первом полугодии.

Таким образом, влияние карантинных ограничений на годовой ВВП в первом квартале оценено в "минус" 0,2 п.п. (-0,2 п.п для январского и -0,1 п.п. для мартовского карантина, совокупное влияние на квартал меньше, чем сумма взносов, из-за округления), во втором квартале - "минус" 0,4 п.п., а в общее (вместе с январем и мартом) - около -0,6-0,7 п.п.

Ранее сообщалось, что в Украине усиливают карантин из-за "Дельты" и "Лямбды".

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