Україна не тренує бойовиків: в Офісі президента відповіли на звинувачення Лукашенка [ Редактировать ]
Україна бореться з бойовиками, а не тренує їх. Так на звинувачення Олександра Лукашенка в бік Києва відреагували в офісі президента.
Прессекретар глави держави Сергій Никифоров відзначив - на думку Володимира Зеленського, такі заяви Лукашенко робить, аби відвернути увагу від негараздів у самій Білорусі.
Сергій Никифоров, прессекретар президента України:
Україна залишатиметься вірним другом і говоритиме з білоруським народом напряму, а от у політичні процеси інших держав зокрема і Білорусі не втручатиметься. Також сподіваємося що не буде недружніх кроків у бік України і від самого Олександра Лукашенка. Якщо ж будуть це отримає негайну і потужну відповідь і нашої держави, і міжнародної спільноти.
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