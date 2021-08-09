Україна бореться з бойовиками, а не тренує їх. Так на звинувачення Олександра Лукашенка в бік Києва відреагували в офісі президента.

Прессекретар глави держави Сергій Никифоров відзначив - на думку Володимира Зеленського, такі заяви Лукашенко робить, аби відвернути увагу від негараздів у самій Білорусі.

Сергій Никифоров, прессекретар президента України: