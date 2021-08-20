На Донбасс передали 78 тонн гумпомощи [ Редактировать ]
На неподконтрольную часть Донецкой области передали 77,5 тонны гуманитарного груза. Гумпомощь передана от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Так, через КПВВ Новотроицкое проехала колона из 10 грузовиков. Они привезли в пострадавшие от войны районы строительные материалы, мебель, медицинские средства.
Как уточнили в министерстве, гуманитарная помощь передана с целью предотвращения распространения пандемии COVID-19, на удовлетворение потребностей в гигиенических средствах для многодетных семей, для дошкольных учреждений и учреждений среднего образования, а также для удовлетворения минимальных потребностей населения в строительных материалах.
Напомним, что ранее Красный крест отправил 220 тонн гумпомощи на Донбасс.
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