2004 року День Прапора став офіційним святом

Сьогодні Україна відзначає День Державного Прапора. Після проголошення Незалежності нашої держави 1991 року, синьо-жовтий стяг урочисто внесли до сесійної зали Верховної Ради.

А згодом він замайорів над будівлею Парламенту. 2004 року День Прапора став офіційним святом. Сьогодні о 9.00 відбудеться урочиста церемонія підняття державного прапора в містах і селах України. Ми транслюватимемо цю подію наживо.