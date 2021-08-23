Україна відзначає День Державного Прапора [ Редактировать ]
Сьогодні Україна відзначає День Державного Прапора. Після проголошення Незалежності нашої держави 1991 року, синьо-жовтий стяг урочисто внесли до сесійної зали Верховної Ради.
А згодом він замайорів над будівлею Парламенту. 2004 року День Прапора став офіційним святом. Сьогодні о 9.00 відбудеться урочиста церемонія підняття державного прапора в містах і селах України. Ми транслюватимемо цю подію наживо.
по теме
В Украине на время проведения репетиций и празднования Дня независимости в небе действует запрет полетов
Організатори кажуть, це буде перформанс, що поєднає минуле й майбутнє України - які саме хіти почують українці?
Катери й судна Військово-Морських сил відпрацювали урочисте проходження разом із прикордонниками
Цього року Україна вперше відійде від радянської традиції - не буде об'їзду військ і привітання кожної "коробки" військових окремо
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заохочує українців до щеплення проти COVID-19