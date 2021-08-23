Наші громадяни за кордоном відзначають День Державного Прапора та 30 річницю Незалежності України

А за кордоном разом із Днем прапора вже почали відзначати і 30 річницю Незалежності України. Акції влаштували одночасно в багатьох країнах. Де і як святкували - про це Марина Біленька.

30 країн світу. 30 акцій. 30 стягів. Наші громадяни за кордоном відзначають День Державного Прапора та 30 річницю Незалежності України. Це святкова хода за участі діаспори і представників посольства в Іспанії. 30 метровий стяг несуть вузькими серпантинами та мальовничими мостами.

У Хорватії наш прапор підняли на найвищу будівлю Загреба, як свідчення сили духу і незламності українського народу.

А це Полум'яні вежі - найвищі будівлі Баку і його візитівка. Українці у вишиванках несуть синьо-жовтий столицею Азербайджану.

Біля узбережжя, на тлі замку й серед пальм - наш прапор тримають українці в Португалії.

Замайорів національний прапор в стародавньому ліванському місті Баальбек. Та в йорданській пустелі - перед знаменитою Петрою.

А це так зване місто, де народжувалися боги - стародавнє поселення індіанців у Мексиці - долина Теотіуакан.

Національні прапори розгорнули також у Північній Америці. США. Канаді. Побували українські стяги і на повітряних кулях. Так День державного прапора святкують у Греції. Жовто-блакитний підняли над високогірним озером Пластира, що на півострові Халкідіки, а також в Трікалі, Кардіці, Амфіполісі.