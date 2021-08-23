День прапора України закордоном: де і як святкували? [ Редактировать ]
А за кордоном разом із Днем прапора вже почали відзначати і 30 річницю Незалежності України. Акції влаштували одночасно в багатьох країнах. Де і як святкували - про це Марина Біленька.
30 країн світу. 30 акцій. 30 стягів. Наші громадяни за кордоном відзначають День Державного Прапора та 30 річницю Незалежності України. Це святкова хода за участі діаспори і представників посольства в Іспанії. 30 метровий стяг несуть вузькими серпантинами та мальовничими мостами.
У Хорватії наш прапор підняли на найвищу будівлю Загреба, як свідчення сили духу і незламності українського народу.
А це Полум'яні вежі - найвищі будівлі Баку і його візитівка. Українці у вишиванках несуть синьо-жовтий столицею Азербайджану.
Біля узбережжя, на тлі замку й серед пальм - наш прапор тримають українці в Португалії.
Замайорів національний прапор в стародавньому ліванському місті Баальбек. Та в йорданській пустелі - перед знаменитою Петрою.
А це так зване місто, де народжувалися боги - стародавнє поселення індіанців у Мексиці - долина Теотіуакан.
Національні прапори розгорнули також у Північній Америці. США. Канаді. Побували українські стяги і на повітряних кулях. Так День державного прапора святкують у Греції. Жовто-блакитний підняли над високогірним озером Пластира, що на півострові Халкідіки, а також в Трікалі, Кардіці, Амфіполісі.
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