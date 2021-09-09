На Дніпропетровщині у річці Саксагань гине риба. Збитки сягають сотень тисяч гривень. В обласному управлінні Держагентства рибного господарства заявляють за останні два місяці це вже 13 факт масової загибелі. У чому причина мору, з'ясовувала Олена Мендалюк.

Головний інспектор рибоохоронного патруля Андрій Турченко показує місце масової загибелі риби. Це річка Саксагань поблизу селища Авангард у Криворізькому районі. Імовірна причина мору - потрапляння у водойму каналізаційних стоків.

Андрій Турченко, головний державний інспектор відділу охорони водних біоресурсів "Рибоохоронний патруль":

Четко наблюдается аварийный сброс канализационных вод. Присутствует запах нечистот. Водоем поражен полностью. Видно, что подъем воды был 15-20 сантиметров от нормального его уровня. То есть произошел сброс.

За попередніми висновками експертів, стався витік приблизно двох тисяч кубометрів стоків. Уся риба, а це переважно короп і амур, загинула. Місцеві жителі розповідають, зариблювали цю водойму власним коштом. Однак тепер усе марно.

Сергій Кузнєцов, житель Кривого Рогу:

Ці ставки існують на протязі багатьох років, то таких випадків тут не було. Ми запустили спеціально білого амура, спеціально запускали, який поїдає водорості для того, щоб ці ставки очистилися від водоростей.

Рибоохоронний патруль узяв проби води для перевірки в лабораторії. Результати найближчим часом передадуть правоохоронцям, аби ті знайшли винних.

По ноге видно, что здоровая. Ее полно мертвой. Вообще кошмар.

А це вже дніпровські рибалки зафіксували мор риби поблизу Комсомольського острова. В облуправлінні Держагентства рибного господарства кажуть, це не поодинокий випадок масової загибелі риби. Основна причина - низький рівень кисню у водоймі.

Костянтин Лопатін, заступник начальника управління Державного агентства рибного господарства в Дніпропетровській області:

Це і Криворізький район, це Кам'янське водосховище, це і Нікополь. Взагалі сума збитків, завданих унаслідок загибелі водних біоресурсів, становить 4,5 млн грн. Це 37 тисяч рибин, які були вилучені з водойми і утилізовані.

Утім, фахівці не поспішають заявляти про екологічну катастрофу. Кажуть, у літній сезон щорічно фіксують зниженням рівня кисню у воді та збільшення водоростей. І заспокоюють, з похолоданням - мор припиниться.