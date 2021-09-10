Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил о том, что политические репрессии против него осуществляются по политическому заказу и в интересах диктаторского режима Зеленского, а судебная система, подвергающаяся тотальному давлению власти, полностью утратила независимость. В знак протеста против этого произвола Виктор Медведчук заявил, что не будет подавать апелляцию на последнее решение Печерского районного суда города Киева, а станет оспаривать незаконное избрание ему меры пресечения в виде домашнего ареста в Европейском суде по правам человека, где его жалобы уже приняты к рассмотрению.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет о полной поддержке позиции председателя Политсовета партии Виктора Медведчука и солидарна с его выводами относительно репрессий, проводимых властью Президента Зеленского. Процесс незаконного уголовного преследования Виктора Медведчука показал, что власть Зеленского обманула своих избирателей, уничтожает основы правового государства в Украине и идет по пути узурпации власти и построения диктатуры в нашей стране, при которой нет места не только диалогу с оппозицией, но и интересам украинского народа.

Власть Зеленского ломает под себя и разрушает независимую судебную власть в Украине, пытается устранить оппозицию из политической жизни страны, с помощью репрессий покончив с любым инакомыслием. Вместе с тем власть Зеленского идет на поводу у национал-радикалов и того хаоса и разрушения системы государственного управления, которые они несут.

Цинизм власти дошел до крайней черты: в своих ошибках и просчетах, немощности и глупости она стремится обвинить реальную оппозицию. В стране фактически объявлена охота на ведьм, без права на оправдание и защиту. Обычной практикой стали внесудебная расправа над неугодными путем введения санкций, фабрикация уголовных дел, систематические обыски, судебный произвол, уничтожение свободы слова и закрытие независимых СМИ, травля с помощью подконтрольных власти радикальных организаций.

Украинская власть сегодня судит не Виктора Медведчука ‒ судят многомиллионную "небандеровскую" Украину. Владимир Зеленский предал и судит именно того избирателя, который за него проголосовал. Судит подло, без всякой вины, без закона, без оглядки на свои предвыборные обещания и без понимания, к чему все это приведет. И приговор приводится в исполнение незаконными методами и преступными действиями, такими как: преследование русскоязычных, дискриминация русского языка и языков нацменьшинств, нападки на единственную каноническую Украинскую православную церковь, чудовищные коммунальные тарифы, уничтожение медицины в разгар пандемии, развал социальной сферы, угрозы лишения пенсий и субсидий и, главное, отсутствие мира на Донбассе.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет, что украинскому народу пришло время из обвиняемого властью стать обвинителем этой власти и строго спросить с Президента Зеленского, к чему он привел страну за эти два года ‒ к какому состоянию, к каким показателям, к каким перспективам. Что конкретно, кроме красивых разговоров, сделала власть, и сколько времени, средств и возможностей упущено.

Режим Зеленского не просто ничего не сделал из того, что обещал украинскому народу, но и продолжает посягательства на его конституционные права и свободы. "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет, что страну нужно спасать от этой власти и ее преступной политики. И альтернативой преступным действиям власти должна стать предлагаемая нашей политической силой политика, главными целями которой являются установление в Украине Мира, Законности и Справедливости, превращение Украины в успешную страну.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь"