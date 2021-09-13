Корупційну схему на 300 мільйонів гривень під час закупівлі ноутбуків для шкіл - виявила СБУ. Хто саме стоїть за оборудкою - у відомстві не кажуть. Раніше встановили, що підприємцям телефонували шахраї, представлялись членами уряду, і обговорювали умови для нечесної перемоги у тендері.

На програму "Ноутбук кожному вчителю" уряд виділив 980 мільйонів гривень із держбюджету. Попри корупційний скандал, закупівля техніки триватиме - запевнили в уряді.

Ілля Вітюк, т.в.о. начальника Департаменту кібербезпеки СБУ:

Були проведені особи які провели певні перемовини з учасниками IT-ринку, які можуть бути задіяні до даної програми та домовились з ними про необхідність завищення цін на понад 30 відсотків, саме ці відсотки повинні були бути у вигляді відкатів. По суті вкрадені.

Михайло Федоров, Міністр цифрової трансформації України: