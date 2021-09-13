СБУ викрила корупційну схему на закупівлі ноутбуків для вчителів [ Редактировать ]
Корупційну схему на 300 мільйонів гривень під час закупівлі ноутбуків для шкіл - виявила СБУ. Хто саме стоїть за оборудкою - у відомстві не кажуть. Раніше встановили, що підприємцям телефонували шахраї, представлялись членами уряду, і обговорювали умови для нечесної перемоги у тендері.
На програму "Ноутбук кожному вчителю" уряд виділив 980 мільйонів гривень із держбюджету. Попри корупційний скандал, закупівля техніки триватиме - запевнили в уряді.
Ілля Вітюк, т.в.о. начальника Департаменту кібербезпеки СБУ:
Були проведені особи які провели певні перемовини з учасниками IT-ринку, які можуть бути задіяні до даної програми та домовились з ними про необхідність завищення цін на понад 30 відсотків, саме ці відсотки повинні були бути у вигляді відкатів. По суті вкрадені.
Михайло Федоров, Міністр цифрової трансформації України:
Зараз ми направили всі договори по всій країні на повторну експертизу, не зупинемо цю субвенцію, не відміняємо договори, ми просто повторно проаналізуємо всі умови і всі деталі цих тендерів.
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